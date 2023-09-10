К 20:00 9 сентября явка на выборах в Нижегородской области составила 35,6 % Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Явка на выборах губернатора Нижегородской области к 20:00 9 сентября составила 35,6%. Об этом сообщили в регионально избиркоме.

Как отмечается, в регионе завершился второй день голосования. За это время избирательные участки посетили 886 570 человек.

- Наиболее высокая явка на 20:00 была в Дивеевском муниципальном округе (67,22 %), в Краснобаковском муниципальном округе (66,59%), в Ардатовском муниципальном округе (58,36%), - говорится в сообщении.

Что касается электронного голосования, из 125 531 человек, которые подали заявку на дистанционное голосование, проголосовало 72%.

Напомним, что выборы губернатора Нижегородской области продлятся три дня – с 8 по 10 сентября. Всего в регионе работаю 2 188 избирательных участков. Проголосовать можно с 8:00 до 20:00.