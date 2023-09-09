Владимир Путин рассказал молодому ученому-ядерщику из Сарова, как найти идеальную жену. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во время встречи с молодыми учеными в Сарове Нижегородской области президент Владимир Путин дал совет одному из ученых, как найти идеальную жену.

Все началось с того, что аспирант филиала МГУ имени М. В. Ломоносова в Сарове Максим Вялков начал рассказывать президенту о своей работе по изучению нейтрино-фундаментальных частиц, что является одним из аспектов изучения темной материи. Президент пожелал ученому удачи в его научных изысканиях. Однако молодой человек тут же пошутил, что удача пригодится ему еще и в поиске жены.

- Неизвестно, что важнее. Я не шучу. Попадется какая-нибудь не очень увлеченная наукой девушка, и что будете делать? Про нейтрино забудете, - отметил Владимир Путин. - Нужен человек, который мыслит образами, а это может быть человек самых разных профессий.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин побывал с визитом в Нижегородской области. Он принял участие в открытии нового участка трассы М-12, а затем провел встречу с молодыми учеными в Сарове.