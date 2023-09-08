Владимир Путин открыл участок трассы М-12 от Москвы до Арзамаса

Участок дороги М-12 проходит через восемь районов Нижегородской области. Фото: Александр Воложанин.

Президент РФ Владимир Путин открыл участок скоростной трассы М-12 в Нижегородской области. Участок платной скоростной дороги соединяет Москву и Арзамас и позволит автомобилистам добраться из столицы до Нижегородской области всего за 3,5 часа – без пробок и перекрестков. Об этом сообщает корреспондент «Комсомолки» с места событий.

– В эксплуатацию запускается сразу несколько крупных участков строящейся магистрали М-12 «Восток» протяженностью более 300 километров. В результате Москву и Арзамас свяжет современная скоростная трасса. Она позволит ощутимо – в два раза – сократить время в пути между городами, – сказал глава страны.

Скоростная магистраль М-12 «Москва – Нижний Новгород – Казань» станет дублером трассы М-7 «Волга». Фото: Александр Воложанин.

Кроме того, 8 сентября открывается и Южный обход Арзамаса. Эта дорога, по словам президента, разгрузит город от транзитного транспорта и станет более удобной для автомобилистов, а также поспособствует увеличению туристического потока.

Участок дороги М-12 проходит через восемь районов Нижегородской области: Вадский, Арзамасский, Навашинский, Ардатовский, Пильнинский, Сергачский, Бутурлинский, Перевозский.

Скоростная магистраль М-12 «Москва – Нижний Новгород – Казань» станет дублером трассы М-7 «Волга» и пройдет по территории пяти регионов: Московской, Владимирской, Нижегородской областям, республикам Чувашия и Татарстан. Общая протяженность трассы составит более 800 километров, она позволит добираться из Москвы до Казани всего за 6,5 часов вместо нынешних 12-ти.

Всю трассу М-12 целиком от Москвы до Казани планируют открыть 20 декабря 2024 года. Фото: Александр Воложанин.

– Я хочу сказать спасибо всем, кто вложил свой труд, талант в создание этих объектов, особая признательность за работу с опережением графика специалистам, которые ведут строительство трассы М-12 «Восток», – сказал Владимир Путин.

Всю трассу М-12 целиком от Москвы до Казани планируют открыть 20 декабря 2024 года, а к 2025 году планируется продлить её до Екатеринбурга. Также в перспектив продление трассы до до регионов Сибири и Дальнего Востока.

– Чтобы поездки на открывающихся участках были комфортными и безопасными, их нужно обеспечить устойчивой мобильной связью и интернетом, причем сделать это надо в максимально короткие сроки. А также построить заправки, точки питания и площадки для отдыха, – подытожил президент РФ.