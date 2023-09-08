Владимир Путин поручил обеспечить М-12 до Арзамаса связью, интернетом и АЗС

Протяженность участка составляет более 300 километров. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН.

Президент РФ Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки обеспечить устойчивой мобильной связью, интернетом, заправками, точками питания и площадками для отдыха открывшиеся участки скоростной трассы М-12. Такое заявление глава страны сделал на открытии участка платной скоростной дороги в Нижегородской области.

– Сегодня мы делаем еще один значимый шаг в модернизации и расширении сетей федеральных дорог, повышении связанности наших территорий, и от таких качественных современных магистралей, от эффективных маршрутных узлов во многом зависит укрепление национальной экономики и промышленности, а в конечном итоге – качества жизни наших граждан, рост деловой и туристической активности, – подчеркнул Владимир Путин.

Напомним, что участок дороги М-12 проходит через восемь районов Нижегородской области: Вадский, Арзамасский, Навашинский, Ардатовский, Пильнинский, Сергачский, Бутурлинский, Перевозский.

Скоростная магистраль М-12 «Москва – Нижний Новгород – Казань» станет дублером трассы М-7 «Волга» и пройдет по территории пяти регионов: Московской, Владимирской, Нижегородской областям, республикам Чувашия и Татарстан. Общая протяженность трассы составит более 800 километров, она позволит добираться из Москвы до Казани всего за 6,5 часов вместо нынешних 12-ти.

Всю трассу М-12 целиком от Москвы до Казани планируют открыть 20 декабря 2024 года, а к 2025 году планируется продлить её до Екатеринбурга.