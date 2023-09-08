Ремонт моста через ручей Пузенка перенесли из-за бобров в Первомайском округе

Плотина. Фото: Елена Лебеднова.

Ремонт моста через ручей Пузенка перенесли на неизвестный срок в Первомайском округе. Причиной такого решения послужили бобры, которые соорудили там плотину. Об этом сообщила глава МСУ Елена Лебеднова на своей странице во Вконтакте.

– Наши друзья – бобры в очередной раз постарались и соорудили здесь плотину. Трудолюбивые "строители" не дают сойти воде, что мешает ремонту. Разрушать такую красоту – не поднимается рука, но придётся, – написала чиновница.

Напомним, что в 2020 году Нижегородский егерь запечатлел бобров, которые активировались на территории Навашинского заказика. Несмотря на то, что бобры в основном разворачивают бурную деятельность в темное время суток, мужчине удалось обнаружить одного из них днем – он плыл по реке.

– Они хорошо влияют на водоемы, помогая в сохранении биоразнообразия и очистке воды, поскольку токсины и пестициды удерживаются илом плотин. В запрудах хорошо себя чувствуют некоторые виды рыб и лягушек благодаря насыщенной кислородом теплой воде, – рассказал егерь Навашинского заказника Игорь Ежков.