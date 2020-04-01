Мастерят запруды и готовятся к потомству: В Навашинском заказнике активизировались бобры

1 Апр 2020 2020-04-01T11:53:05+03:00

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Нижегородский егерь запечатлел бобров, которые активировались на днях на территории Навашинского заказика. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, животные уже активно мастерят запруды и готовятся к появлению потомства.

Несмотря на то, что бобры в основном разворачивают бурную деятельность в темное время суток, мужчине удалось обнаружить одного из них днем – он плыл по реке.

Сейчас млекопитающие активно мигрируют из леса по реке Велетьма. На водоеме Старый Ключ егеря заметили более десятка грызунов – они питаются, грызут осинник и строят домики.

- Они хорошо влияют на водоемы, помогая в сохранении биоразнообразия и очистке воды, поскольку токсины и пестициды удерживаются илом плотин. В запрудах хорошо себя чувствуют некоторые виды рыб и лягушек благодаря насыщенной кислородом теплой воде, - рассказал егерь Навашинского заказника Игорь Ежков.

СПРАВКА

Сегодня в Навашинском заказнике обитают порядка 150-200 бобров. В ближайший месяц их численность увеличится: грызуны ожидают потомство. Еще несколько лет назад бобр был занесен в Красную книгу Нижегородской области. После значительного увеличения популяции потерял этот статус и сегодня входит в перечень видов (подвидов и популяций), живых организмов, нуждающихся в особом контроле за состоянием в природной среде.

ИСТОЧНИК KP.RU