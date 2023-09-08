Мэр города голосует на избирательном участке. Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева.

В пятницу, 8 сентября, мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев проголосовал на избирательном участке. Об этом глава города сообщил в своем телеграм-канале.

– После эфира заехал на участок проголосовать. Потратил на это меньше 5 минут. Приходите в любое удобное для вас время с 08.00 до 20.00 сегодня и в выходные или голосуйте онлайн, – написал чиновник.

Ранее сообщалось, что 8 сентября в 8.00 в Нижегородской области 2 188 избирательных участков приступили к работе.

Проголосовать на избирательных участках можно все три дня: 8, 9, 10 сентября с 08:00 до 20:00.

Напомним, что в Нижегородской области сегодня открылось больше двух тысяч избирательных участков – в самом Нижнем Новгороде и во всех районах области. Все они будут работать в течение трех дней с 8:00 до 20:00. Тем, кто не сможет прийти на избирательный участок сам по уважительной причине, можно пригласить членов территориальной избирательной комиссии на дом. Также в этом году для нижегородцев доступно дистанционное электронное голосование и механизм «Мобильный избиратель».

Все кандидаты прошли тщательный партийный отбор, а затем преодолели, так называемый, муниципальный фильтр, т.е. каждый кандидат был поддержан депутатами представительных органов не менее чем в трех четвертях городских и муниципальных округов Нижегородской области. Если конкретно, то каждый кандидат должен собрать не менее 73 подписей депутатов представительных органов из 38 муниципальных образований. В свою поддержку каждый кандидат представил 76 подписей, что является максимальным количеством.