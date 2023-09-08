Нижегородский замминистра транспорта час ждал автобус А-20 на улице Ванеева

Автобус. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Денис Рябинин целый час прожал автобус А-20 на улице Ванеева в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в группе «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» во Вконтакте.

В пятницу, 8 сентября, чиновник решил проконтролировать работу общественного транспорта в утренний «час пик». Основанием для проведения проверки послужили жалобы нижегородцев на работу А-20 и А-39.

– Начали проверку с 07:45. Сейчас время 08:40. За этот час движение автобусов на Ванеева было достаточно хорошее. Автобусы подходили по расписанию. Так, А-20 пришёл в 07:50, перед ним был и автобус А-39. Конечно, всё было заполнено, поэтому мы добавим автобусов на маршруты, чтобы снизит интервальное движение в «час-пик», – сказал Денис Рябинин. – Однако другого автобуса А-20 мы не дождались, это очень печально, что в течение часа данного автобуса так и не было.

Замминистра транспорта отметил, что в начале будущей недели в микрорайоне Молитовка будет дополнительно проведена проверка работы А-20 и определен способ улучшения его работы.

Напомним, ранее стало известно, что электробусы поступят в Нижний Новгород для того, чтобы частично заменить троллейбусные маршруты. За счет замены троллейбусов на электробусы, будут продлены существующие троллейбусные маршруты до новых жилых комплексов ЖК «Новая Кузнечиха», ЖК «Цветы», ЖК «Торпедо», ЖК «Новинки Смарт-Сити» - и до важных логистических пунктов пассажирского транспорта, в том числе до станции метро «Пролетарская».

Такая мера позволит гражданам быть более мобильными. Свыше 170 тысячи граждан, которые в будущем будут проживать на этих территориях, будут иметь доступ к экологически чистому и комфортному транспорту.