Общественный штаб наблюдателей за выборами работает в Нижегородской области

Штаб. Источник: Общественная палата Нижегородской области

В 08:00 8 сентября начал свою работу Общественный штаб Нижегородской области по наблюдению за выборами. Об этом сообщает региональная Общественная палата.

На 2 188 избирательных участках сейчас работают около 6 000 наблюдателей. Избирательные участки будут работать 8, 9 и 10 сентября с 08:00 до 20:00. В это время наблюдатели и граждане могут обращаться на горячую телефонную линию: (831) 267-11-12, (831) 267-11-13, 8 930 718-17-62.

Напомним, что в Нижегородской области сегодня открылось больше двух тысяч избирательных участков – в самом Нижнем Новгороде и во всех районах области. Все они будут работать в течение трех дней с 8:00 до 20:00. Тем, кто не сможет прийти на избирательный участок сам по уважительной причине, можно пригласить членов территориальной избирательной комиссии на дом. Также в этом году для нижегородцев доступно дистанционное электронное голосование и механизм «Мобильный избиратель».

Все кандидаты прошли тщательный партийный отбор, а затем преодолели, так называемый, муниципальный фильтр, т.е. каждый кандидат был поддержан депутатами представительных органов не менее чем в трех четвертях городских и муниципальных округов Нижегородской области. Если конкретно, то каждый кандидат должен собрать не менее 73 подписей депутатов представительных органов из 38 муниципальных образований. В свою поддержку каждый кандидат представил 76 подписей, что является максимальным количеством.