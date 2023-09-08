325 новых лифтов установили в домах Нижегородской области

325 новых лифтов уже установлено в Нижегородской области. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

325 новых лифтов установили в Нижегородской области. Так, в Нижнем Новгороде было заменено 266 лифтов, в Дзержинске – 54, в Кстове – 5. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сейчас продолжаются работы по замене ещё 233 лифтов.

– В ходе замены лифтов в некоторых домах у подрядчика возникают трудности или небольшие отставания по срокам. Нужно учитывать, что ранее в таком объеме замена лифтов в регионе не производилась, – сказал генеральный директор Фонда капремонта МКД Нижегородской области Дмитрий Гнатюк.

Кроме того, для проведения работ по замене лифтов регион выделил деньги из своего бюджета. А это значит, что средства собственников, накопленные по взносам, будут направлены на ремонт домов.

Напомним, что на на ремонт и покупку лифтового оборудования в многоквартирных домах в 2023-2025 годах из бюджета будет выделено 3,6 млрд рублей. По программе, инициированной Глебом Никитиным, около 2400 лифтов планируют заменить в регионе в ближайшие три года.

– Проект синхронизирован с планами управляющих компаний по ремонту подъездов, неудобства для жильцов минимизируем. А в итоге сможем улучшить условия проживания более чем 185 тысяч человек, – добавил Глеб Никитин.