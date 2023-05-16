Более 900 лифтов заменят в Нижегородской области до конца 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свыше 900 лифтов заменят в Нижегородской области до конца 2023 года. Об том сообщила пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области.

15 мая в Нижегородском региональном собрании состоялось мероприятие, посвященное обеспечению безопасности лифтов в многоквартирных домах в Нижегородской области. В ходе заседания стало известно, что на ремонт и покупку лифтового оборудования в многоквартирных домах в 2023-2025 годах из бюджета будет выделено 3,6 млрд рублей. По программе, инициированной Глебом Никитиным, около 2400 лифтов планируют заменить в регионе в ближайшие три года.

-На сегодняшний день работы ведутся по замене более 160 лифтов, ко второму кварталу текущего года будет заменено свыше 300 лифтов. Это тот темп, который позволит к концу 2023 года заменить более 900 лифтов, - прокомментировал председатель комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Владимир Беспалов.