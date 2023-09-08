Александр Бречалов и Игорь Маковский обсудили подготовку к отопительному сезону.

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов и Генеральный директор ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский обсудили актуальные вопросы работы электросетевого комплекса «Удмуртэнерго».

Руководитель энергокомпании отметил, что на сегодняшний день филиалом выполнена основная часть ремонтной программы, направленной на повышение надежности электроснабжения предстоящей зимой. Игорь Маковский также рассказал о реализации работ по достаточно новому для энергетиков направлению – теплоснабжению в Глазовском районе Удмуртской Республики. Теперь обогревать дома жителей села Парзи и деревни Трубашур будут блочно-модульные газовые котельные мощностью 1,5 МВт каждая, установленные взамен малоэффективных угольных.

Важной темой встречи стали вопросы подключения к сетям новых промышленных объектов. Александр Бречалов отметил, что своевременное обеспечение перспективных площадок надежным и качественным электроснабжением необходимой мощности положительно сказывается на инвестиционной привлекательности региона, способствует его социально-экономическому развитию.

«Наше сотрудничество с «Россети Центр и Приволжье» позволяет не только обеспечивать стабильное обслуживание жителей и производств, но и снижать бюджетную нагрузку, например, за счет энергосервисных контрактов. Высокая социальная ответственность является одним из главных принципов работы энергетиков, а обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей – безусловным приоритетом», – подчеркнул Александр Бречалов.

«Набранные филиалом «Удмуртэнерго» темпы подготовки к зиме позволяют уверенно смотреть в будущее. Одновременно с ремонтной программой продолжают реализовываться мероприятия, направленные на развитие и модернизацию энергокомплекса, систем наружного освещения, осваиваются совершенно новые направления деятельности на благо жителей республики», – заявил Игорь Маковский.