Легендарную музыку группы Nirvana сыграют в Нижнем Новгороде. Хиты, ставшие гимнами поколения 90-х, прозвучат в драйвовых симфонических аранжировках Hard Rock Orchestra (12+). Музыканты отметят 30-летие альбома грандиозной программой, в которую войдут самые известные композиции Nirvana со всех трех пластинок в обработках для струнного оркестра: «About a Girl», «Come As You Are», «Rape Me», «Something In The Way», «Lithium», «Heart-Shaped Box» и многие другие.Об этом сообщают организаторы.

- Nirvana – группа из 90-х. Ее хиты стали символом того времени, а Курт Кобейн – настоящим рок-идолом, которого называли «голосом поколения». Именно Nirvana популяризировала направление грандж. С тех пор история музыки изменилась навсегда. Творчество группы оказало невероятное влияние не только на слушателей, но и на другие коллективы, кино, театр, живопись, культуру в целом, - напоминают организаторы. – Курт и компания успели выпустить всего три студийных альбома – андеграудный«Bleach», прорывной «Nevermind», а также неоднозначный«InUtero», которому в сентябре исполнится 30 лет. В честь юбилея, 17 сентября в ЦК Рекорд, жителей и гостей Нижнего Новгорода ждет большой концерт.