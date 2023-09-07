Первая партия автобусов ПАЗ поступила в Нижегородскую область. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Первая партия автобусов ПАЗ в количестве 24 штук поступила в Нижегородскую область. Они будут направлены в Богородский, Городецкой и Арзамасский районы. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своем телеграм-кагале.

- Минтранс совместно с администрациями округов при закупке учитывал особенности маршрутов, связывающих населенные пункты в сельской местности, - подчеркнул глава региона.

Всего будет закуплено 300 таких автобусов – все они будут направлены в районы и станут обслуживать муниципальные и межмуниципальные маршруты. Обновить автопарк удалось при помощи федерального финансирования.

В Нижнем Новгороде тем временем часть троллейбусов заменят электробусами. Первая партия новых экологичных машин уже прибыла в столицу Приволжья.