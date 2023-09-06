Первый электробус прибыл в Нижний Новгород. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Первые электробусы прибыли в Нижний Новгород. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своем телеграм-канале 6 сентября.

- Сегодня утром один из пяти отправился в депо №1 и скоро выйдет для обкатки на троллейбусные маршруты нагорной части Нижнего Новгорода, - подчеркнул он.

Тестовая обкатка займет примерно два месяца, после чего – с ноября – электробусы будут постепенно выходить на городские маршруты.

Всего Нижний Новгород закупит 113 электробусов: они частично заменят троллейбусы и смогут «дотянуться» даже туда, где нет контактной сети - например, в Новинки и Кузнечиху. 62 электробуса будут направлены в депо №1, обслуживающее нагорную часть Нижнего Новгорода. Они будут ходить по четырем электробусным маршрутам. Еще 51 электробус поступит в депо № 3 Нижнего Новгорода, обслуживающее Автозаводский и Ленинский районы.

Электробусы собраны по индивидуальному заказу на заводе «Группы ГАЗ», стоимость каждого составляет 1 млн рублей. Они выполнены в той же цветовой гамме, что и нижегородские автобусы, узнать их можно по надписи "Заряжен на поездку" на борту.

Вместе с тем заменять автобусы электробусами в Нижнем Новгороде пока не планируют, поскольку в последние годы для города закупили новые автобусы в большом количестве.