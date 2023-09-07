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НовостиОбщество7 сентября 2023 8:16

Стартовало строительство железнодорожной ветки Мыза-Кстово

Завершить работы планируется в 2025 году
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Специалисты сейчас делают временную дорогу, которая нужна для строительства железнодорожных путей. Фото: тг-канал Глеба Никитина

Специалисты сейчас делают временную дорогу, которая нужна для строительства железнодорожных путей. Фото: тг-канал Глеба Никитина

В Нижегородской области стартовало строительство железнодорожной ветки Мыза – Кстово. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Глеб Никитин.

- Уже завершаются подготовительные работы, в том числе специалисты сейчас делают временную дорогу, которая нужна для строительства железнодорожных путей в районе станции Ройка. На этом этапе приступают и к подготовке по сооружению насыпи железнодорожного полотна, - рассказал глава региона.

Проект потребует строительства «с нуля» новых путей и станций и позволит соединить по железной дороге Нижний Новгород и Кстово.

Как сообщалось ранее, в рамках проекта запланировано строительство транспортно-пересадочного узла в Кстове и реконструкция железнодорожной инфраструктуры на станции Мыза. Также будет построен соединительный железнодорожный путь в районе станции Ройка.