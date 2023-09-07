Специалисты сейчас делают временную дорогу, которая нужна для строительства железнодорожных путей. Фото: тг-канал Глеба Никитина

В Нижегородской области стартовало строительство железнодорожной ветки Мыза – Кстово. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Глеб Никитин.

- Уже завершаются подготовительные работы, в том числе специалисты сейчас делают временную дорогу, которая нужна для строительства железнодорожных путей в районе станции Ройка. На этом этапе приступают и к подготовке по сооружению насыпи железнодорожного полотна, - рассказал глава региона.

Проект потребует строительства «с нуля» новых путей и станций и позволит соединить по железной дороге Нижний Новгород и Кстово.

Как сообщалось ранее, в рамках проекта запланировано строительство транспортно-пересадочного узла в Кстове и реконструкция железнодорожной инфраструктуры на станции Мыза. Также будет построен соединительный железнодорожный путь в районе станции Ройка.