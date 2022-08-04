Электрички из Нижнего Новгорода в Кстово запустят в 2025 году

Пригородные электрички из Нижнего Новгорода в Кстово планируют запустить в 2025 году. Ходить они будут от станции «Мыза».

- Сейчас на месте будущего строительства уже проведены изыскательские работы, - цитирует «Нижегородская правда» начальника ГЖД Сергея Дорофеевского. – Сейчас началось проектирование транспортного узла. В дальнейшем предстоит оформление земельных участков.

Как сообщается, в рамках реализации проекта запланирована постройка транспортно-пересадочного узла в Кстове и реконструкция железнодорожной инфраструктуры на станции Мыза,. Также будет построен соединительный железнодорожный путь в районе станции Ройка. Уже в этом году проект должен быть готов.

Напомним, ранее мы писали, что с 11 июля запустили пригородные электрички между Бором и районами Нижнего Новгорода. Они запущены между Бором и районами Нижнего Новгорода – Канавинским, Автозаводским и Приокским.