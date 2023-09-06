Библиотека в поселке Пыра открылась после капремонта. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

Библиотека в поселке Пыра открылась после модернизации. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Как отмечается, заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев вместе с главой города Дзержинска Иваном Носковым посетили библиотеку поселка Пыра в рамках проверки работы социальных учреждений в городском округе. В прошлом году в библиотеке провели капитальный ремонт – заменили систему электроснабжения и закупили новую мебель.

-Библиотека стала местом, где проводятся различные мероприятия. Поэтому важно, чтобы и условия здесь были соответствующие. Хотелось бы также отметить, что библиотека в Пыре находится на территории, благоустроенной в рамках проекта «Вам решать!». Это хороший пример комплексного развития», - поделился Андрей Гнеушев.

Кроме того, библиотека в поселке Пыра обслуживает и читателей с других поселков – Лесная поляна, Гнилицкие дворики, Строителей. Книжный фонд насчитывает 11 тысяч изданий. В библиотеке 500 постоянных читателей.

По словам заведующей библиотекой в поселке Пыра Ольги Федотовой, после ремонта в библиотеке становится больше посетителей, для них проводят мастер-классы, творческие занятия и тематические акции. Теперь книги лежат на новых стеллажах. Обновления понравились и детям, и взрослым.

Напомним, ранее стало известно, что газификация поселка Пыра завершилась в Дзержинске Нижегородской области.