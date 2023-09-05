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НовостиОбщество5 сентября 2023 15:41

Поселок Пыра газифицировали в Нижегородской области

Жители ждали этого более 20 лет
Елизавета КОПЫЛОВА
Поселок Пыра газифицировали в Нижегородской области. Фото: телеграм-канал Глеба Никитина.

Поселок Пыра газифицировали в Нижегородской области. Фото: телеграм-канал Глеба Никитина.

Газификация поселка Пыра завершилась в Дзержинске Нижегородской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Как отмечается, жители ждали этого более 20 лет. Работы там то начинали проводить, то забрасывали. Однако совместно с администрацией Дзержинского округа удалось провести работы до конца.

Добавим, что в поселке проживает 2000 жителей. Там 630 домов частного сектора, но есть и многоквартирные дома. Для жителей уложили около 31 км газопровода, а также поставили пять газораспределительных пунктов.

- Спасибо всем, кто участвовал в реализации этого проекта! – добавил Глеб Никитин.