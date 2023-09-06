Следователи начали проверку из-за нападения собаки на жительницу Кстова

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Доследственная проверка организована после нападения собаки на женщину в Кстовском районе. Следователи проверят информацию, размещенную в СМИ, о данном происшествии. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

– В настоящее время следователи Следственного комитета выясняют все обстоятельства произошедшего, – рассказали в ведомстве. – По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Согласно информации, собака жителя Кстовского района напала на женщину и покусала её. Пострадавшая находится в больнице, где ей оказана необходимая медицинская помощь.

Напомним, ранее по всей Нижегородской области разнеслась новость о нападении домашней собаки на ребенка в Богородском районе. 11-летний Егор защитил 3-летнего братика своих друзей от обезумевшего животного и чудом остался жив. Эксклюзивно для «КП-Нижний Новгород» мама пострадавшего ребенка Дарья рассказала, как все было на самом деле и почему дети оказались в смертельной опасности.