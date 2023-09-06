Количество автобусов А-53 увеличится в Нижнем Новгороде до 15 сентября Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Количество автобусов А-53 увеличится до шести в Нижнем Новгороде до 15 сентября. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алена Чернышова.

Ранее жители микрорайона Селекционная станция и ЖК «Времена года» пожаловались на работу маршрута. Свои недовольства они высказали в ходе прямой линии по работе общественного транспорта нижегородской агломерации. В связи с этим заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Денис Рябинин провел проверку 1 сентября в утренний «час-пик». По итогам проверки было принято решение увеличить количество автобусов до шести.

Напомним, шесть дополнительных автобусов появятся на маршрутах А-89 в Нижнем Новгороде.