Часовую башню в Нижегородском кремле отреставрируют до конца 2023 года. Фото: УГООКН по Нижегородской области в соцсетях.

Реставрацию Часовой башни в Нижегородском кремле проведут до 13 декабря 2023 года. Об этом сообщили в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.

Согласно информации, УГООКН выдало разрешение на проведение работ по реставрации и приспособлению под современное использование ОКН.

Ранее появилась информация, что часовой механизм вернут на башню Нижегородского кремля до конца года. Кроме того, в ходе работ планируется реставрация кирпичной кладки, замена оконных и дверных заполнений и поручней деревянных лестниц.

Отметим, что Часовая башня расположена на самом высоком месте северо-западной части Кремля, является ярким архитектурным градостроительным акцентом, воспринимаемым со многих видовых точек и направлений. Сейчас Часовая башня входит в состав музейного комплекса Нижегородского кремля.