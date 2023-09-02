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НовостиОбщество2 сентября 2023 7:42

Часовой механизм появится на башне Нижегородского кремля до конца 2023 года

Он появится на Часовой башне
Елизавета КОПЫЛОВА
Часовой механизм появится на башне Нижегородского кремля до конца 2023 года

Часовой механизм появится на башне Нижегородского кремля до конца 2023 года

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Часовой механизм вернут на башню Нижегородского кремля до конца года. Об этом сообщает информагентство «В городе N» со ссылкой на источник в Управлении делами правительства Нижегородской области.

Как отмечается, оригинальный часовой механизм исторического объекта был давно утрачен. Новые куранты сделают на основании исторического аналога. Циферблат украсят позолотой и чеканкой. Кроме того, будет имитирован старинный часовой механизм с каменными гирями для того, чтобы туристы смогли их увидеть во время посещения Кремля.

Часовой механизм появится на Часовой башне, его изготавливает субподрядчик ООО «ГК ТАЙМ». Работы планируют завершить в декабре текущего года.