Часовой механизм появится на башне Нижегородского кремля до конца 2023 года Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Часовой механизм вернут на башню Нижегородского кремля до конца года. Об этом сообщает информагентство «В городе N» со ссылкой на источник в Управлении делами правительства Нижегородской области.

Как отмечается, оригинальный часовой механизм исторического объекта был давно утрачен. Новые куранты сделают на основании исторического аналога. Циферблат украсят позолотой и чеканкой. Кроме того, будет имитирован старинный часовой механизм с каменными гирями для того, чтобы туристы смогли их увидеть во время посещения Кремля.

Часовой механизм появится на Часовой башне, его изготавливает субподрядчик ООО «ГК ТАЙМ». Работы планируют завершить в декабре текущего года.