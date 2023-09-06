Автокран насмерть задавил женщину в Вадском районе

Травмы оказались смертельными. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

61-летняя женщина погибла под колесами автокрана в селе Стрелка Вадского района. Трагедия произошла утром 5 сентября. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

- Пешеход перебегала дорогу перед близко идущим транспортным средством, - пояснили в Госавтоинспекции.

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть женщины: полученные травмы оказались не совместимыми с жизнью.

Напомним, именно в Стрелке год назад грузовик на полной скорости протаранил кирпичный частный дом и застрял в нем.