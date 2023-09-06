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НовостиПроисшествия6 сентября 2023 6:11

Автокран насмерть задавил женщину в Вадском районе

В Нижегородской области пенсионерка погибла под колесами автокрана, перебегая дорогу
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Травмы оказались смертельными.

Травмы оказались смертельными.

Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

61-летняя женщина погибла под колесами автокрана в селе Стрелка Вадского района. Трагедия произошла утром 5 сентября. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

- Пешеход перебегала дорогу перед близко идущим транспортным средством, - пояснили в Госавтоинспекции.

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть женщины: полученные травмы оказались не совместимыми с жизнью.

Напомним, именно в Стрелке год назад грузовик на полной скорости протаранил кирпичный частный дом и застрял в нем.