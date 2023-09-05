Александра Меркина отстранили от должности ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске Фото: Михаил ФРОЛОВ

Генерального директора дзержинского предприятия ГосНИИ «Кристалл» Александра Меркина отстранили от должности. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Приволжье» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Как отмечается, такое решение было принято на совете директоров. На данный момент руководителем предприятия стал Александр Комаров. Ранее он занимал должность первого заместителя гендиректора – главного инженера.

Добавим, что о причинах смены руководства не сообщается.

Напомним, ранее стало известно, что Андрей Чечерин назначен исполняющим обязанности заместителя губернатора Нижегородской области.