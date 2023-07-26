Андрей Чечерин назначен и.о. заместителя губернатора Нижегородской области

Андрей Чечерин назначен исполняющим обязанности заместителя губернатора Нижегородской области. Он приступил к своим обязанностям в новом качестве с 24 июля, сообщили в министерстве кадровой политики региона.

На этом посту Чечерин будет курировать блоки здравоохранения и образования. Ранее эту должность занимал министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов, который не так давно стал генеральным директором футбольного клуба «Пари Нижний Новгород».

Утверждение кандидатуры Андрея Чечерина внесено в повестку заседания регионального Законодательного Собрания, которое состоится 27 июля.