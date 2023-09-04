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НовостиПроисшествия4 сентября 2023 7:35

63 человека утонули в Нижегородской области этим летом

55 взрослых и 8 детей утонули в водоемах Нижегородской области за это лето
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
63 человека утонули в Нижегородской области этим летом.

63 человека утонули в Нижегородской области этим летом.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В Нижегородской области за время купального сезона с 1 июня по 31 августа в реках и озерах утонули 63 человека, в том числе восемь детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По сравнению с прошлым годом число происшествий на воде снизилось на 11%. Больше всего трагичных случаев произошло в Нижнем Новгороде – там погибли 18 человек, также случаи зафиксированы в Володарском районе, Городце и Выксе.

- Еще 35 человек, включая 8 детей, были спасены. На оборудованных пляжах гибели людей на воде не допущено! – уточнили в ведомстве.

Этим летом в регионе официально был открыт 41 пляж, где есть необходимая инфраструктура и спасательный пост.

Напомним, в конце июля на озере в Богородском районе перевернулась резиновая лодка с семьей. Мужчина и женщина утонули, а их маленького сына спасли очевидцы.