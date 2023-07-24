Отец утонул сразу, а мать пытались откачать: Семья с ребенком перевернулась на лодке в Нижегородской области

Трагедия случилась в воскресенье, 23 июля. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Страшная трагедия произошла в минувшие выходные в Нижегородской области: там семья с ребенком перевернулась на лодке во время отдыха на озере, родители погибли. Об этом рассказали в региональном управлении СУ СК России.

Ефимьевское озеро в Богородском районе – излюбленное место отдыха всех местных жителей. Искупаться, позагорать и весело провести время сюда приезжают и семьи из Нижнего Новгорода, благо ехать всего 20 километров. Однако в эти выходные там случилось нечто ужасное.

Родители с шестилетним мальчиком катались по озеру на резиновой лодке. Ничего не предвещало беды, но в какой-то момент лодка перевернулась, и люди оказались в воде. Выбраться самостоятельно они не смогли и начали тонуть, на помощь к ним поспешили другие отдыхающие.

- Ребенка и его 33-летнюю мать достали из воды очевидцы. Несмотря на оказанную первую помощь, женщину спасти не удалось, - рассказали в СУ СК России по Нижегородской области.

Пока женщину откачивали, очевидцы шарили в воде в поисках главы семейства, который также был в перевернувшейся лодке и бесследно исчез. Позднее к поискам подключились прибывшие водолазы МЧС – они и достали из воды бездыханное тело 36-летнего мужчины.

Шестилетний сынишка семейной пары выжил, но сильно наглотался воды. Сейчас пострадавший мальчик находится в отделении реанимации детской областной больницы в Нижнем Новгороде.

- Его состояние оценивается как тяжелое, - подчеркнули в медучреждении.

По факту произошедшего нижегородский Следком начал доследственную проверку, к делу подключилась прокуратура. Эксперты проведут ряд судебно-медицинских экспертиз, однако уже сейчас известно, что никаких криминальных следов при визуальном осмотре тел обнаружено не было.

- В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - подчеркнули в ведомстве.