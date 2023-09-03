Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев собрал большой урожай грибов. Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева.

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев похвалился большим урожаем грибов. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

Юрий Шалабаев отметил, что утром он сходил на «тихую охоту». Кроме того, глава города поделился, что любит собирать грибы, но из-за плотного графика крайне редко бывает в лесу.

-Сегодня попадались в основном белые, но есть и лисички, - добавил Юрий Шалабаев.

Напомним, жители Нижегородской области часто хвалятся большим уловом грибов. После проливных дождей в середине лета, которые шли несколько дней кряду, в лесах начался настоящий грибной бум.