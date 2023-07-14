«Собирают корзинами, тазами и ведрами»: Настоящий грибной бум начался в лесах Нижегородской области

Лисички пошли в нижегородских лесах после проливных дождей. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В Нижегородской области после проливных дождей, которые шли несколько дней кряду, в лесах начался настоящий грибной бум. Особенно обильно уродились лисички – любители тихой охоты буквально завалили соцсети фотографиями богатого улова.

- За два часа набрали около 100 литров, - делится Николай Г. фотографией рыжих грибочков, разложенных в пластиковые ведра и тазик.

В Дельнеконстантиновском районе лисички собирают ведрами и тазами. Фото: Николай Гаврилюк

Все, как один, грибники жалуются на сильную сырость в лесу: очень грязно, по дорогам не проехать. Но особенно упорных гриболюбов, которые не боятся промочить или запачкать ноги, лес вознаграждает щедрым урожаем.

- Там до неприличия сыро, и лисы растут прямо на дорогах! Стали появляться подберёзовики и маслята, - рассказывает заядлая грибница, администратор сообщества «Грибные и ягодные места Нижегородской области» ВКонтакте Олеся Шкарина.

Судя по рассказам любителей тихой охоты, грибы в большом количестве собирают в Вачском, Борском, Павловском, Богородском, Дальнеконстантиновском районах. Но пока это преимущественно лисички. Белых и подберезовиков очень мало, и все они плохого качества.

Богатый улов из Фролищ. Фото: тг-канал Алексея Алексеева

- Ножки практически слошь у всех червивые, а у иных и шляпка тоже идет на выброс. Очень обидно. А вот лисички у нас собирают корзинами, тазами и ведрами, - рассказала жительница Дальнеконстантиновского района Татьяна К.

Ранее мы рассказывали, какие леса традиционно считаются наиболее популярными для сбора грибов в Нижегородской области. Грибные места Нижегородской области на карте в 2023 году.