Проект реставрации Дома Зарембы разработают в Нижнем Новгороде в 2024 году

Дом Зарембы.
Фото: Яндекс.Карты
Проект реставрации Дома П. Зарембы по улице Большой Печерской,12, разработают в Нижнем Новгороде в 2024 году. Об этом сообщается в документе на сайте Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.
Согласно документу, подрядчик должен разработать проект по сохранению Дома до 4 ноября 2024 года. Отбор подрядной организации для выполнения работ пока не завершен. Реставрация же должна быть выполнена в 2025 году. Приемка работ запланирована в срок до 1 апреля 2026 года.
Ранее мы сообщали, что в Нижнем Новгороде выкупили у собственника Дом Зарембы на Большой Печерской. Сейчас объект передан в оперативное управление КП НО «ДОМ НН».
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