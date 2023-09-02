Иномарка сбила пешехода на регулируемом переходе на Гребном канале. Фото: пресс-служба УГИБДД России по Нижегородской области.

Женщина-водитель иномарки сбила пешехода, который переходил дорогу на переходе на Гребном канале. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД России по региону.

Как отмечается, ДТП произошло 2 сентября в 8:30. 41-летняя владелица автомобиля «Ниссан» сбила 39-летнюю женщину, которая переходила дорогу на зеленый свет. В результате пострадавшая получила ушибы и была доставлена в больницу имени Семашко.

Напомним, массовое ДТП произошло в Борском районе вечером 21 августа. В аварии пострадали двое детей и один взрослый.