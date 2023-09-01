Еще пять компаний станут резидентами ОЭЗ «Кулибин»

Проекты инвесторов были одобрены экспертным советом ОЭЗ. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Еще пять компаний станут резидентами особой экономической зоны «Кулибин» в Нижегородской области. Проекты инвесторов были одобрены экспертным советом ОЭЗ, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В частности, в особую экономическую зону войдут компании «Агро-Пест», «Комплексный завод специализированной продукции», «НПО «Красный октябрь», «Первый завод» и ТПК «Евросталь».

- Проекты, которые мы сегодня рассмотрели и утвердили, важны для развития экономики региона. И агрохимия, и металлоконструкции, трубы, инструмент - это продукция, которую могут использовать в работе другие компании. То есть наличие таких производств стимулирует инвесторов вкладывать в новые проекты, которые станут участниками новой цепочки кооперации, - сказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Общая сумма инвестиций новых резидентов составляет порядка 7 млрд рублей, после открытия новых производств будут созданы сотни новых рабочих мест.

В последние годы в Нижегородской области ведется серьезная работа по привлечению в регион инвесторов. Для этого были созданы особая экономическая зона «Кулибин» и территории опережающего развития «Саров». Сейчас на рассмотрении экспертного совета ОЭЗ «Кулибин» находятся еще 14 компаний, которые планируют стать резидентами.

Напомним, этой весной территорию особой экономической зоны «Кулибин» в Дзержинске увеличили в 10 раз - с 72 до 724 гектаров.