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НовостиОбщество17 марта 2023 7:12

Территорию ОЭЗ «Кулибин» в Дзержинске увеличили в 10 раз

Площадь выросла с 72 до 724 гектаров
Полина ШИБАЛКИНА
Территорию ОЭЗ «Кулибин» в Дзержинске увеличили в 10 раз. Фото: телеграм-канал Глеба Никитина.

Территорию ОЭЗ «Кулибин» в Дзержинске увеличили в 10 раз. Фото: телеграм-канал Глеба Никитина.

Территорию особой экономической зоны «Кулибин» в Дзержинске увеличили в 10 раз. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По словам главы региона, площадь территории увеличили с 72 до 724 гектаров. Это четыре площадки: три частные, где уже имеются дороги, электричество, вода, канализация, и еще одна государственная. Ее площадь составляет 416 гектаров.

- В ближайшие два года планируем провести там все коммуникации и построить несколько корпусов, полностью подготовленных к «заселению» инвесторами с актуальными для экономики региона и страны проектами, - добавил Глеб Никитин.

Стоит отметить, что заявки от инвесторов на резидентство ОЭЗ будут рассматривать на экспертном совете в скором времени.