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НовостиАвто31 августа 2023 8:24

Дополнительную секцию установили на светофоре на улице Белинского

Это позволило сократить заторы на перекрестке Белинского и Крупской
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Дополнительную секцию установили на светофоре.

Дополнительную секцию установили на светофоре.

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Дополнительную секцию установили на светофоре на перекрестке улиц Белинского, Крупской и Пушкина в Нижнем Новгороде. Она регулирует движение по улице Белинского со стороны улицы Ванеева в направлении улицы Крупской. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на департамент транспорта и дорожного хозяйства.

По словам специалистов департамента, благодаря работе новой секции светофора снизилось время проезда перекрестка, а также сократились заторы.

Кроме того, на перекрестке изменили режим работы светофора, увеличив время для проезда по улице Белинского.

Напомним, новую двухполосную дорогу построят от улицы Пушкина до улицы Бекетова в 2024 году.

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