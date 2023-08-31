Дополнительную секцию установили на светофоре на улице Белинского

Дополнительную секцию установили на светофоре. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Дополнительную секцию установили на светофоре на перекрестке улиц Белинского, Крупской и Пушкина в Нижнем Новгороде. Она регулирует движение по улице Белинского со стороны улицы Ванеева в направлении улицы Крупской. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на департамент транспорта и дорожного хозяйства.

По словам специалистов департамента, благодаря работе новой секции светофора снизилось время проезда перекрестка, а также сократились заторы.

Кроме того, на перекрестке изменили режим работы светофора, увеличив время для проезда по улице Белинского.

Напомним, новую двухполосную дорогу построят от улицы Пушкина до улицы Бекетова в 2024 году.

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