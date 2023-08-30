Сдвоенную «Ласточку» по маршруту Нижний Новгород – Москва запустят в сентябре

Поезд «Ласточка». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сдвоенный состав скоростного поезда «Ласточка» запустят по маршруту Нижний Новгород – Москва в сентябре. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.

Состав из десяти вагонов отправится из Москвы 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24 и 29 сентября в 20.57. В Нижний Новгород «Ласточка» прибудет на следующий день в 01.07.

С сообщением Нижний Новгород – Москва состав отправится 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 и 30 сентября в 04.55. В столицу «Ласточка» прибудет в тот же день в 09.06.

Напомним, 29 августа состоялось торжественное отправление нового электропоезда между Нижним Новгородом и Семеновом.

Вагоны нового поезда оборудованы эргономичными креслами, вместительными багажными полками, местами для перевозки велосипедов, климатическими системами с обеззараживанием воздуха. Кроме того, под каждым трехместным диваном есть розетки для зарядки гаджетов. Также вагоны адаптированы для маломобильных пассажиров.