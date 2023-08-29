Нижегородский зоопарк «Лимпопо» поменяет график работы с 29 августа. Фото: пресс-служба зоопарка "Лимпопо"

Нижегородский зоопарк «Лимпопо» будет работать по другому графику с 29 августа. Об этом сообщается на сайте общественного пространства.

Как отмечается, теперь страна птиц и зверей будет работать до 19:00, а билеты в кассах можно приобрести до 18:00. При этом открывается зоопарк, как и раньше, в 9:00.

Напомним, недавно «Комсомолка» рассказала, какими животными этим летом пополнился зоопарк «Лимпопо» в Нижнем Новгороде.