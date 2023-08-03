Мангусты, Бородач и кенгуру Беннета: Кто родился в зоопарке «Лимпопо» летом

Фото: Предоставлено «Комсомолке» пресс-службой зоопарка «Лимпопо».

Весна и лето – эта та пора, когда большинство животных обзаводится потомством и выращивает детенышей. К осени малыши набираются сил и понемногу становятся самостоятельными, знакомясь с окружающим миром. Понаблюдать за новорождёнными зверятами в дикой природе практически невозможно, поэтому лучшим вариантом в этом случае остаётся зоопарк. «Комсомолка» рассказывает, какими животными этим летом пополнился зоопарк «Лимпопо» в Нижнем Новгороде.

Июнь

Бородач

Одним из первых детенышей, родившихся летом, стал птенец пары бородачей. Рождение этого малыша – настоящее чудо, потому что данный вид птицы крайне редко размножается в условиях неволи. Насколько редко? – спросите вы. Настолько, что за последние 20 лет «Лимпопо» стал первым зоопарком, где бородачи самостоятельно высидели кладку.

– Нам удалось реализовать полный цикл размножения бородачей: с момента посадки на гнездо, появления птенца на свет, выкармливания птенца родителями и до его формирования во взрослую особь, не применяя инкубационный метод, – рассказали «Комсомолке» в пресс-службе зоопарка «Лимпопо».

Взрослый бородач. Фото: Предоставлено «Комсомолке» пресс-службой зоопарка «Лимпопо».

Долгое время птенчика не могли увидеть не посетители зоопарка, ни сотрудники, потому что заботливые родители всячески оберегали свое чадо и не выпускали его из гнезда внутри домика.

Для хорошего отдыха и исключения стресса семейству пернатых обеспечили максимальный покой. Возле их вольера избегали резких движений, не допускали кричащих красок в окружении и тем более шумов. А уборка прилегающей территории проводилась крайне осторожно и только вручную.

Столько усилий было приложено не зря, ведь теперь, когда птенец подрос и полностью окреп, он с радостью показывается на глаза посетителей зоопарка. Правда, пока нельзя сказать мальчик это или девочка, сначала необходимо дождаться первой линьки.

Носухи

Еще одно пополнение в первый месяц лета произошло в семействе носух. Тогда ещё беременную самку Нюсу пришлось изолировать от сородичей, дабы её роды прошли спокойно. В специальном помещении на свет появилось трое детенышей носухи – две самочки и один самец. Целый месяц малыши вместе с мамой провели в отдельном вольере, прежде чем их вернули к своим собратьям.

Носухи. Фото: Предоставлено «Комсомолке» пресс-службой зоопарка «Лимпопо».

Кенгуру Беннета

Очаровательный малыш родился у пары кенгуру Беннета. Долгое время кенгурёнок скрывался в родительской сумке, но, видимо, его заинтересовал внешний мир и он постепенно стал высовывать наружу голову.

Кенгуру Беннета. Фото: Предоставлено «Комсомолке» пресс-службой зоопарка «Лимпопо».

В сумке матери малыш проведёт ещё несколько месяцев, питаясь вкусным молоком, наслаждаясь теплом и заботой. Ожидается, что в возрасте полугода кенгурёнок начнет отлучаться от мамы и пробовать взрослую пищу.

Египетский гусь

Свое первое потомство в зоопарке «Лимпопо» принесли и египетские гуси — у пары вылупились два милейших птенца. Известно, что первые маленькие перья у малышей появляются в конце третьей недели. Полностью обрастают перьями египетские гуси к двум месяцам, после чего птенцы расстаются с родителями.

Египетские гуси. Фото: Предоставлено «Комсомолке» пресс-службой зоопарка «Лимпопо».

Лемур катта и белолобые лемуры

Лемуры, проживающие в зоопарке «Лимпопо», тоже порадовали пополнением. Малыш появился у семейства лемуров катта или, как ещё их называют, кошачьих лемуров. Юный лемур от мамы почти не отходит, стараясь проводить всё своё время у неё на спине. За сородичами он наблюдает только со стороны, даже когда пьёт мамино молоко.

Лемур катта. Фото: Предоставлено «Комсомолке» пресс-службой зоопарка «Лимпопо».

Что касается белолобых лемуров, то у пары родилась милейшая девочка. Малышка также чувствует себя хорошо и постоянно сидит на спинке у мамы, хватаясь за её шёрстку.

Белолобые лемуры. Фото: Предоставлено «Комсомолке» пресс-службой зоопарка «Лимпопо».

Европейские лани и африканские ежата

Также в июне с разницей всего лишь в несколько дней мамами стали сразу три европейские лани. Первая малышка появилась на свет 13 июня у самки по имени Лана, затем мамой стала самка Ляля – у нее 15 июня на свет появился малыш самец. А 20 июня резвый мальчишка родился у европейской лани по имени Леся.

Европейская лань. Фото: Предоставлено «Комсомолке» пресс-службой зоопарка «Лимпопо».

Буквально через несколько часов после появления на свет, все малыши встали на ножки. А затем принялись изучать вольер и знакомиться с посетителями. Сейчас детёныши европейских ланей уже вовсю жуют сено и пробуют морковку, хотя не отказываются и от маминого молока.

Европейская лань. Фото: Предоставлено «Комсомолке» пресс-службой зоопарка «Лимпопо».

Также в конце июня в зоопарке родились пять африканских ежат.

Африканский ёжик. Фото: Предоставлено «Комсомолке» пресс-службой зоопарка «Лимпопо».

Июль

Пятнистый оленёнок

21 июля в зоопарке «Лимпопо» родился пятнистый олененок — самец. Самка Зося становится мамой уже не в первый раз, поэтому и роды прошли хорошо. Сейчас мама и малыш прекрасно себя чувствуют.

Пятнистый оленёнок. Фото: Предоставлено «Комсомолке» пресс-службой зоопарка «Лимпопо».

На протяжении ближайших четырех месяцев Зося будет кормить малыша молоком, однако олененок уже будет предпринимать попытки пробовать взрослую пищу.

Полосатые мангусты

Также в конце июля прибавлением порадовали полосатые мангусты. В «Лимпопо» родилось два малыша, их пол пока неизвестен.

Мангуст. Фото: Предоставлено «Комсомолке» пресс-службой зоопарка «Лимпопо».

Полярные совы

Потомством обзавелись и полярные совы, для которых нынешнее прибавление стало первым. У пернатых на свет появился один птенец. Определить пол малыша будет возможно после первой линьки.

Полярная сова. Фото: Предоставлено «Комсомолке» пресс-службой зоопарка «Лимпопо».

Новое выставочное пространство

Музей самовара

Кстати, июль ознаменовался для зоопарка «Лимпопо» не только новыми жителями, но и новым музеем. На территории зоопарка открылся музей самовара, где посетители смогут увидеть сотни исторических экспонатов XVIII-XX веков. Так, в экспозиции есть легендарные царские самовары фабрики Баташевых, а также самовары-гиганты, высота одного из них достигает без малого один метр!