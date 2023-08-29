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НовостиОбщество29 августа 2023 8:35

Четырехкомнатную квартиру на площади Свободы продают за 70 млн рублей

Площадь жилья 215,4 квадратных метров
Елизавета КОПЫЛОВА
Четырехкомнатную квартиру на площади Свободы продают за 70 млн рублей

Четырехкомнатную квартиру на площади Свободы продают за 70 млн рублей

Фото: Яндекс.Карты

Четырехкомнатную квартиру с террасой на площади Свободы продают за 70 млн рублей. Объявление появилось на сайте GipperNN.

Речь идет о высотке №7 на площади Свободы. Квартира расположена на предпоследнем этаже, а ее площадь составляет 215,4 квадратных метров.

Квартира имеет свободную планировку. В ней также есть две лоджии. На 20-м этаже расположена терраса, площадь которой 124,7 квадратных метров.

Напомним, движение транспорта на площади Свободы временно приостановлено с 8 июля из-за строительства метро.