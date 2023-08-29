Четырехкомнатную квартиру на площади Свободы продают за 70 млн рублей Фото: Яндекс.Карты

Четырехкомнатную квартиру с террасой на площади Свободы продают за 70 млн рублей. Объявление появилось на сайте GipperNN.

Речь идет о высотке №7 на площади Свободы. Квартира расположена на предпоследнем этаже, а ее площадь составляет 215,4 квадратных метров.

Квартира имеет свободную планировку. В ней также есть две лоджии. На 20-м этаже расположена терраса, площадь которой 124,7 квадратных метров.

Напомним, движение транспорта на площади Свободы временно приостановлено с 8 июля из-за строительства метро.