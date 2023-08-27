Профориентационные мероприятия пройдут в Дзержинске 30 и 31 августа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Профориентационные мероприятия для безработных граждан пройдут в Дзержинске 30 и 31 августа. Об этом сообщает управление по труду и занятости населения Нижегородской области.

Мероприятия проведут в Дзержинском филиале Нижегородского центра занятости с 10.00 до 11.00.

Для безработных граждан организуют групповые консультации психолога, на которых можно будет обсудить вопросы трудоустройства и профессионального развития.

Кроме того, консультанты центра карьеры подскажут как эффективно составить резюме и успешно пройти собеседование.

Ранее мы сообщали о том, что во всех школах Дзержинска появятся факультативы по начальной военной подготовке (НВП).

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