Факультативы по начальной военной подготовке откроют в школах Дзержинска Фото: Иван ВИСЛОВ

Факультативы по начальной военной подготовке (НВП) появятся во всех школах Дзержинска. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Иван Носков.

Занятия по НВП школьники могут посещать по желанию, так как они являются дополнительными. Однако, глава города химиков отметил, что желающих много.

Кроме того, Иван Носков порекомендовал педагогам по НВП серьезно расширить практическую часть занятий.

- Продумайте план экскурсий, встреч с интересными людьми, выездных занятий. Предмет важный и нужный, и подача должна быть интересной! – добавил Иван Носков.

Напомним, ранее стало известно, что начальную военную подготовку будут преподавать на уроках ОБЖ для нижегородских школьников.