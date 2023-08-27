Нижегородка перепутала присосавшегося клеща с бородавкой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Нижегородка перепутала присосавшегося клеща с вдруг появившейся бородавкой. Об этом на своей странице ВКонтакте рассказал представитель пресс-службы ННГУ Алексей Никонов.

Жительница Нижнего Новгорода обратилась к врачу с просьбой удалить вдруг появившуюся на теле папиллому. Врач провел осмотр на дерматоскопе. Бородавка на самом деле оказалась присосавшимся клещом.

Напоминаем, осматривайте себя на наличие клещей после каждой лесной прогулки.

Ранее мы сообщали, что с начала 2023 года от укусов клещей пострадали 8473 жителей Нижегородской области. Из всех случаев пять человек заболели клещевым энцефалитом, при этом у двоих жителей инфицирование произошло при употреблении некипяченого козьего молока.

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