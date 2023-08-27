Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия27 августа 2023 15:46

Нижегородка перепутала присосавшегося клеща с бородавкой

Женщина пришла удалять папиллому, а врач обнаружил клеща
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Нижегородка перепутала присосавшегося клеща с бородавкой.

Нижегородка перепутала присосавшегося клеща с бородавкой.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Нижегородка перепутала присосавшегося клеща с вдруг появившейся бородавкой. Об этом на своей странице ВКонтакте рассказал представитель пресс-службы ННГУ Алексей Никонов.

Жительница Нижнего Новгорода обратилась к врачу с просьбой удалить вдруг появившуюся на теле папиллому. Врач провел осмотр на дерматоскопе. Бородавка на самом деле оказалась присосавшимся клещом.

Напоминаем, осматривайте себя на наличие клещей после каждой лесной прогулки.

Ранее мы сообщали, что с начала 2023 года от укусов клещей пострадали 8473 жителей Нижегородской области. Из всех случаев пять человек заболели клещевым энцефалитом, при этом у двоих жителей инфицирование произошло при употреблении некипяченого козьего молока.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен