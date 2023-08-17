Более 8000 жителей Нижегородской области пострадали от укусов клещей в 2023 году Фото: Мария ЛЕНЦ

8473 жителей Нижегородской области пострадали от укусов клещей с начала 2023 года. Об этом сообщает Роспотребнадзор Нижегородской области.

Как отмечается, в этом году с присасыванием клещей обратилось на 13,2 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Обращения от жителей были зарегистрированы в 48 районах области, восьми районах Нижнего Новгорода, а также в Дзержинске. Из всех случаев, пять человек заболели клещевым энцефалитом, при этом у двоих жителей инфицирование произошло при употреблении некипяченого козьего молока.

Чаще всего с присасыванием клещей обращались в городе Бор, в Богородском и Ветлужском районах, в городе Выкса, в Городецком, Павловском и Кстовском районах, а также во многих других. В Нижнем Новгороде жители чаще всего обращаются в медучреждения в Автозаводском, Советском, Ленинском, Приокском и Нижегородском районах.