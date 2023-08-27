Иван Носков. Фото: телеграм-канал Ивана Носкова

Мэр Дзержинска не планирует покидать свой пост. Об этом Иван Носков сообщает в своем телеграм-канале.

Глава Дзержинска опроверг свой переход на работу в Нижний Новгород. По словам Ивана Носкова, слух о том, что он хочет сменить работу появляется не в первый раз.

– Откуда-то взялся слух, что я собираюсь перейти на работу в Нижний Новгород. Это не первый раз в моей практике, и, к сожалению, наверное и не последний. Никуда не собираюсь. Работаю и живу в Дзержинске. Мне нравится Дзержинск, его поселки, люди. Так что работаем, – пишет глава города Дзержинска.

Ранее мы сообщали о том, что стали распространяться слухи об уходе Юрия Шалабаева с поста мэра города.

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