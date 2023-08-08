Юрий Шалабаев не планирует покидать пост мэра Нижнего Новгорода. Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев не планирует покидать свой пост. Об этом «Комсомолке» сообщили в городской администрации.

В последние несколько дней стали распространяться слухи об уходе Юрия Шалабаева с поста мэра города. Прокомментировали эти слухи и в телеграм-канале «ВОВК». Там также опровергли эту информацию.

-Специально уточнил у нескольких источников: говорят, что никуда уходить Шалабаев не собирается. Откуда вообще берутся такие слухи? Скорее всего, их породили кадровые перестановки, которые недавно были в правительстве. Кроме этого, сейчас идут выборы губернатора и подготовка к выборам президента. И несмотря на политическую стабильность в регионе, всегда есть субъекты, пытающиеся немного раскачать лодку, - отметил политический обозреватель Андрей Вовк.

При этом, Вовк добавил, что возможно после выборов губернатора Нижегородской области, точечно обновят кадры.