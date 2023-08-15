Болельщики-пчеловоды угощали медом посетителей матча «Пари НН» - «Ахмат»

Футбольный поединок завершился сухой победой нижегородской команды. Фото: Мария СОРОКИНА

Болельщики в костюмах пасечников посетили матч «Пари НН» - «Ахмат», состоявшийся в Нижнем Новгороде 14 августа. Как сообщил заместитель губернатора Нижегородской области, гендиректор клуба Давид Мелик-Гусейнов, таким образом местные пчеловоды решили поздравить любителей футбола с православным праздником - медовым спасом.

- Вчера на матч «Пари НН» пришли необычные люди. Они принесли с собой мед и раздавали его всем желающим. Хочу сказать спасибо нашим креативным болельщикам. Их становится все больше и больше. И самое что удивительное, за Нижний «топят» целыми коллективами. Приходят полным отделом или компанией, придумывают кричалки и дарят свою энергию нашей команде, - написал Мелик-Гусейнов в своих соцсетях.

По его словам, такой креатив понравился и телевизионщикам - во время трансляции камеры часто захватывали ракурс с пчеловодами и выводили в прямой эфир.

К слову, в прошедшем матче 4 тура РПЛ нижегородская команда уверенно обыграла «Ахмат» со счетом 2:0. Первый мяч в ворота грозненской команды был забит на первой минуте игры.