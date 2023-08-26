Свет отключат в четырех домах Автозаводского района 26 августа. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Жители четырех домов Автозаводского района останутся без света 26 августа. Об этом сообщается на сайте Управления ГОЧС Нижнего Новгорода.

В 9.00 электричество отключат в домах №12, №14, №16 и №18 по улице Пермякова. Включат свет 26 августа в 14.00.

Временные неудобства связаны с проведением плановых работ на системах жилищно-коммунального хозяйства.

Ранее мы сообщали о том, что автозаводская ТЭЦ готова заплатить 5 млн 988 тысяч рублей компании, которая подготовит техническое решение реконструкции сетей для улучшения качества воды, предложить свои решения касательно строительства трубопроводов и новых тепловых пунктов, а также подготовить технико-экономическое обоснование своих решений.

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