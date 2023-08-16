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НовостиОбщество16 августа 2023 7:07

Почти 6 млн рублей потратят на улучшение качества воды в Автозаводском районе

Подрядчику предстоит найти решение по устранению причин плохого запаха воды
Мария СОРОКИНА
Подрядчику предстоит найти решение по устранению плохого запаха воды.

Подрядчику предстоит найти решение по устранению плохого запаха воды.

Фото: Дмитрий СМИРНОВ

Объявлен электронный аукцион по поиску и устранению причин плохого запаха воды в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Информация об этом размещена на сайте Госзакупок.

Автозаводская ТЭЦ готова заплатить 5 млн 988 тысяч рублей компании, которая подготовит техническое решение реконструкции сетей для улучшения качества воды, предложить свои решения касательно строительства трубопроводов и новых тепловых пунктов, а также подготовить технико-экономическое обоснование своих решений.

Подрядчик должен иметь опыт в составлении проектно-сметной документации. Кроме того, компания должна быть членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий и в области подготовки проектной документации.

Работы должны быть выполнены в течение 2 месяцев с момента подписания договора, причем окончательный вариант технико-экономического обоснования необходимо подготовить в течение 30 календарных дней с момента рассмотрения его проекта.

Заявки на участие в торгах принимаются 23 августа. Итоги аукциона станут известны 13 сентября.