Почти 6 млн рублей потратят на улучшение качества воды в Автозаводском районе

Подрядчику предстоит найти решение по устранению плохого запаха воды. Фото: Дмитрий СМИРНОВ

Объявлен электронный аукцион по поиску и устранению причин плохого запаха воды в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Информация об этом размещена на сайте Госзакупок.

Автозаводская ТЭЦ готова заплатить 5 млн 988 тысяч рублей компании, которая подготовит техническое решение реконструкции сетей для улучшения качества воды, предложить свои решения касательно строительства трубопроводов и новых тепловых пунктов, а также подготовить технико-экономическое обоснование своих решений.

Подрядчик должен иметь опыт в составлении проектно-сметной документации. Кроме того, компания должна быть членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий и в области подготовки проектной документации.

Работы должны быть выполнены в течение 2 месяцев с момента подписания договора, причем окончательный вариант технико-экономического обоснования необходимо подготовить в течение 30 календарных дней с момента рассмотрения его проекта.

Заявки на участие в торгах принимаются 23 августа. Итоги аукциона станут известны 13 сентября.