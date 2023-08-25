Умерших на Сортировочном озере уток проверят на птичий грипп

Мертвых уток нашли на Сортировочном озере. Фото: Вячеслав Б.

Ветеринары выясняют причины гибели уток на Сортировочном озере в Нижнем Новгороде. Об этом «КП-Нижний Новгород» сообщили в региональном комитете ветеринарии.

- Специалисты выехали на Сортировочное озеро и отобрали пробы для проведения исследования на грипп птицы. Также запланирована дезинфекция территории, - говорится в информационном сообщении.

Напомним, ранее в соцсетях были опубликованы фотографии погибших птиц. Погиб целый выводок, который ранее неоднократно видели отдыхающие на озере. Автор фото Вячеслав Б. и некоторые горожане в комментариях предположили, что птиц закормили едой, которая им совсем не подходит. Некоторые даже предположили, что уток намеренно отравили.

Специалисты подозревают, что причиной гибели птиц мог стать и опасный вирус.

Ранее сообщалось, что ранее в Нижегородской области была зафиксирована вспышка птичьего гриппа.