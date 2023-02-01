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НовостиОбщество1 февраля 2023 10:41

Только 11,8% нижегородцев платят за проезд наличными

Стоит отметить, что два года назад оплата наличкой составляла 25%
Полина ШИБАЛКИНА
Оплата проезда наличными снизилась на 11,8% в Нижнем Новгороде.

Оплата проезда наличными снизилась на 11,8% в Нижнем Новгороде.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Только 11,8% нижегородцев платят за проезд наличными. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алена Чернышова.

Согласно информации, с сентября по декабрь 2022 года количество оплат наличными в общественном транспорте снизилось с 13,1% до 11,8%. Стоит отметить, что два года назад оплата наличкой составляла 25%.

- Количество пассажиров, предпочитающих безналичную оплату проезда в общественном транспорте, за три месяца увеличилось на 10%, — отметила Алена Чернышова.

Напомним, самым востребованным частным маршрутом в Нижнем Новгороде за 2022 год оказался Т-97.